O fotógrafo Martin Gurfein abre, hoje, a exposição 6×6. Na Galeria Virgilio.

Stela Barbieri apresenta, hoje, a obra-oficina Lugar Para Semear. No Sesc Bom Retiro.

Sônia Hess inaugurou a segunda loja da Dudalina na Europa. Em Estocolmo.

Kilian Glasner abre mostra. Dia 7, na Galeria Lume.

Luiz Biagi lança livro. Dia 15, no Jockey Club.

João Doria oferece jantar para FHC por sua eleição comoPerson of the Year pela Brazilian American Chamber of Commerce. Dia 28, nos Jardins.