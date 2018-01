A GQ comemora quatro anos com churrasco e show de Seu Jorge. Hoje, no Studio Esther Giobbi.

Cris Barros lança, hoje, sua coleção de inverno míni na flagship store dos Jardins e no Shopping Iguatemi.

Rodrigo Massot apresenta suas joias para convidados. Segunda, na Vila Olímpia.

Associação Cultural Jewish IN promove palestra sobre Plano Estratégico de Carreira com Anna Luiza Osser. Segunda, no Jardim Paulista.

Lelê Saddi lança o guia Paris pra Você. Terça-feira, na Cultura do Iguatemi.

Joaquim Levy é o convidado do dia para falar durante almoço-debate promovido pelo Lide, de João Doria. Segunda-feira.

O Bandeirantes comemorava, ontem, a “estação chuvosa” de Alckmin. Sem cair uma gota do céu há quase uma semana, o Cantareira completou 21 dias seguidos de alta, chegando aos 18,4%.