O Lollapalooza ganha, neste sábado, versão itinerante no Centro Esportivo Tietê, na zona norte. Entre as atrações, a banda O Terno.

Moraes Moreira, Davi Moraes e Fabiana Cozza são presença garantida no Cultura Livre SP. Domingo, no Parque da Juventude.

É hoje a inauguração da Mostra Jovens Designers. No Museu da Casa Brasileira.

Com curadoria de Denise Mattar, a Galeria Almeida e Dale inaugura, hoje, a exposição Síntese Múltipla, de Willys de Castro.

O MAM apresenta a primeira exposição do controverso artista Piero Manzoni no Brasil – que abre dia 7. Ele é famoso pela obra Merda d’Artista, em que evacuou em 90 pequenas latas. Parceria com a Fondazione Manzoni, de Milão, a mostra reúne 28 trabalhos dos últimos anos de vida do italiano.

Nesta crise que se abate sobre o HSBC, o mercado não perdoa: o que esperar de um banco fundado por escoceses, consolidado por chineses em Hong Kong e que compra o Midland Bank para poder ter sede em Londres?