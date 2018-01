Acontece hoje sessão especial do espetáculo Ópera do Malandro, de Chico Buarque, no Theatro Net.

Helena Ranaldi estreia, hoje, A Fantástica Casa de Bonecas. No Teatro das Artes.

Gustavo Loyola fala sobre para onde vai a economia do País. Hoje, no Instituto dos Advogados de SP.

Rafael Reif, presidente do MIT, participa de debate sobre inovação no setor público. Dia 25, na Comunitas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vera Chadad recebe, domingo, o Prêmio Excelência Mulher, da Ciesp.

Do Sensacionalista: Cidadão nem teve tempo de buscar “achaque” no dicionário antes de demissão de Cid Gomes.