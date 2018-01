Fernando Campana é presença garantida, hoje, no lançamento do livro Mitsubishi Motorsports 2014. No MIT Café do Cidade Jardim.

Mario Sergio Cortella autografa seu livro Educação, Convivência e Ética. Hoje, no Teatro Tuca, com palestra.

Alexandre e Maythe Birman armam almoço no Gero, com presença de Camila Pitanga – estrela da campanha da Arezzo.

Abre, amanhã, a mostra Espaço Cia de Moda Casa, de Eduardo Loureiro. Na Granja Julieta.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Lena Bergstein abre a mostra Narrações. Quinta-feira, no MuBE.

Tem almoço da Lança Perfume hoje, no restaurante Brasserie des Arts.

Fabrizio Giannone apresenta parceria com a estilista Lethicia Bronstein. Amanhã, em seu showroom.

Será dia 28 de março, sábado, a Hora do Planeta deste ano – com apagar de luzes durante uma hora, entre 20h30 e 21h30. Já confirmaram adesão cerca de 40 cidades – entre as quais Belo Horizonte, Fortaleza, Curitiba e Manaus.