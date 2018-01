Waking Up in News America, instalação de Robert Heinecken, abre hoje. No MIS.

John Neschling ministra aula magna na Escola Municipal de Música de São Paulo. Hoje, no Paço das Artes.

O Plaza Athénée oferece menu inspirado em Christian Dior durante a semana de moda de Paris. O hotel é considerado o point da famosa haute couture parisiense.

É Tudo Ilusão, espetáculo de Maicon Clenk, estreia amanhã. No Teatro Frei Caneca.

Sergio Waib convida empresários e pilota jantar sobre negócios. Amanhã, no Espaço Feed, na Rua Mario Ferraz.

A Schutz arma coquetel hoje em sua loja nos Jardins.

A reitora da Manchester Business School, Fiona Devine, chega ao Brasil hoje, para ampliar a parceria com a FGV nas áreas de inovação, varejo e sustentabilidade.

Elaine Pessoa lança, hoje, seu fotolivro Tempo Arenoso. Na DOC Galeria.

Em foto publicada na coluna do dia 25 de fevereiro, o nome correto da pessoa é Monica Tabacnik Hutzler, e não Eline Kovesi.