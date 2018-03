A New Creators e a Verve Galeria inauguram hoje a exposição ConFluir. Com curadoria de Allann Seabra e Mariana Jacinto.

Abre hoje a Ocupação Hilda Hilst, com leitura dos trechos de Com os Meus Olhos de Cão, interpretados por Donizeti Mazonas e Wellington Duarte. No Itaú Cultural.

Serão leiloadas amanhã as peças da exposição Castelo Rá-Tim-Bum. No MIS.

Flávia Padoveze lança terça, na Cultura do Iguatemi, o livro É da Sua Conta – Organização Financeira Para Mulheres que Buscam Prosperidade e Equilíbrio.

Acontece amanhã e segunda a FA São Paulo, feira de joias e acessórios. No prédio da Bienal.

O Prêmio Sesc de Literatura 2015 vai poupar pelo menos 1 milhão de impressões em papel. Com inscrições online, registrou recorde de 1.337 livros. Na avaliação, subcomissões e comissões utilizarão leitores digitais para apontar os vencedores.