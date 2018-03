Quem acompanhou o processo pela extradição de Henrique Pizzolato considera decisiva a ação dos procuradores da PGR Vladimir Aras e Eduardo Pelella.

Estreia, hoje, a peça Puzzle (d), de Felipe Hirsch. No Sesc Vila Mariana.

José Antonio Dias Toffoli, do STF, Marcos da Costa, da OAB/SP, Manuel Alceu Affonso Ferreira e Sérgio Rosenthal serão homenageados, hoje, com o Colar do Mérito Judiciário Militar Paulista.