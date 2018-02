Janaina Rueda armou homenagem a Iemanjá com o chef Carlos Ribeiro e a cozinheira de orixás Dona Carmem Virginia. Os três puxarão, segunda-feira, um bloco com músicas, danças afro e champanhe – do Parque do Minhocão até o Copan.

O MIS apresenta a sétima edição do projeto Conexão Cultural São Paulo, cujo tema é Transforma SP. Hoje, no Jardim Europa.

O espetáculo circense Vizinhos toma o palco, hoje, do teatro do Sesc Santana.

Katia Canton abre primeira individual no Brasil, dia 5, na Galeria Paralelo. A artista passou temporada em NY para fazer um pós-doutorado como pesquisadora convidada da New York University.

Estrela Leminski lança o álbum Leminskanções. Amanhã, no Auditório Ibirapuera.

Também amanhã tem apresentação do espetáculo Hermanoteu na Terra de Godah. No Citibank Hall.

Cassio Machado recebe convidados para a festa de abertura de seu novo projeto, o Le Basquiat. Segunda-feira, em Pinheiros.

José Maria Marin informa: acaba de ganhar ação contra Juca Kfouri no TJ-SP. Por 3 votos a 0.

Eduardo Suplicy fez de tudo, e mais um pouco, mas não conseguiu audiência com Dilma para se despedir de seus 24 anos no Senado. Avisou à presidente antes, em longa carta, que queria lhe falar sobre o projeto renda mínima.