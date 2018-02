O MAM abre, hoje, a mostra “Museu Dançante”, com curadoria de Felipe Chaimovich e Inês Bogéa.

A Cia. Marítima e a Trident armam desfile no Terraço One do Shopping JK. Hoje.

O Consulado Geral do Japão comanda o evento Washoku – A arte da gastronomia japonesa, na casa consular.

Falta de água ou energia não tem feito parte do dia a dia de FHC. Que descansa em Trancoso, na Bahia. Com direito a várias degustações de água de coco na Pousada Tangará.