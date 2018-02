Tommy Trash, Yves V, o duo holandês Bassjackers, Life is a Loop, Vintage Culture e Leo Janeiroestarão no Creamfields Brasil 2015. O festival de música eletrônica acontece hoje, no Stage Music Park, em Florianópolis.

O Museu de Arte Sacra de São Paulo abre a mostra Arte Sacra na Ourivesaria. Em comemoração ao aniversário da cidade. Hoje.

Também hoje tem show de Roberto Carlos no Conrad Punta del Este.

A festa Clubinho fará edição especial (Amor de Verão)no Sea Club, em Ilhabela.

Paulo von Poser lança o livro Um Viaduto Chamado Minhocão. Amanhã, no Elevado Presidente Costa e Silva.

O selo carioca Funfarra arma festa pré-carnaval no Cine Joia. Hoje.

A Orquestra Instituto GPA, com regência de Daniel Misiuk, comemora os 461 anos da cidade de São Paulo. Amanhã, no Museu da Casa Brasileira.

Não há limite mesmo para o humor carioca. Na Terça-feira Gorda – 17 de fevereiro – já tem encontro marcado no Largo do Machado para saída do bloco… “Pega no pau de selfie e balança”.