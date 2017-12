Wanderley Nunes vai expor seu trabalho como fotógrafo na mostra coletiva Pop Up Pré Natal. Abre amanhã e vai até dia 23, na Rua Mário Ferraz.

Miss Má, André Ceciliato e Carla Garfeld recebem hoje o DJ carioca Rogerio Galalau para noite na Casa 92.

Acontece hoje a festa Whatafun, com participação do trio Make U Sweat, do duo BHM, Fábio Serra e do projeto JetLag agitando a pista. No Audio Club, na Barra Funda.

A Escola de Negócios da PUC-Rio foi escolhida para sediar a Conferência Anual da European International Business Academy, em dezembro de 2015. Será a primeira vez, em 40 anos de história, que o evento acontecerá fora da Europa.