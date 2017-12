Marianna Fonseca e Fernanda Barbosa recebem para curtir o som do DJ grego Babis. Hoje, no restaurante Myk.

Ayrton Bicudo e Alice Penna e Costa lançam, hoje, Nunca na Solidão, de Rogério Godinho. Na Cultura do Iguatemi.

Jean Claude Gavri, DJ israelense, comanda as carrapetas em festa pré-réveillon na Casa 92. Hoje.

Depois de EUA e Cuba reatarem relações com mediação feita pelo papa Francisco, bombaram no Twitter pedidos do tipo “negocie minhas dívidas, papa” ou “faça a mediação entre meus quilos e a balança”.