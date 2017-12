Leo Laniado promove noite especial com obras das artistas plásticas Lais Granato e Magy Imoberdorf e da fotógrafa Silvana Tinelli. Hoje, em seu espaço cultural A Estufa.

Alice Caymmi faz show com direção de Paulo Borges e apoio da Sky. Hoje, no Teatro Itália, no Centro.

Frei Betto faz palestra e lança o livro Oito Vias Para Ser Feliz. Hoje, no Itaú Cultural.

Andrea Guimarães pilota sua tradicional Christmas Party. Hoje, em Moema.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cobus de Swardt desembarca hoje em São Paulo. Parte da campanha global contra a corrupção, capitaneada pela Transparência Internacional. O diretor da ONG alerta para as fragilidades existentes na abertura de empresas offshore.