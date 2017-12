Depois de quase 50 anos no centro histórico de SP, o escritório do criminalista Sérgio Rosenthalse muda para a Faria Lima – o que coincide com o término de seu mandato na presidência da AASP.

É hoje o lançamento da coleção Schutz by Thassia Naves. No Iguatemi.

A Galeria CorMovimento abre hoje, no Rio, com a exposição Noêmia Guerra.

Cláudia Bonfiglioli recebe 200 convidados, entre empresários e artistas, para festa dos 18 anos da Casa Hope. Hoje.

Kelly e Carla Amorim apresentam a coleção Divas. Hoje, na Casa Jereissati.

O clube A Hebraica homenageia Samuel Klein. Hoje.