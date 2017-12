Zé Maurício Machline convida para lançamento do livro 25 Anos do Prêmio da Música Brasileira. Com direito a bate-papo com Wanderléa, Arnaldo Antunes, Zélia Duncane Mariana Aydar. Hoje, na Cultura do Iguatemi.

Nathalie Rifka e Patricia Germanos armam chá de boneca para lançar uma linha de… roupas de bonecas da Rose & Bleu. Sexta, no Lounge One do Iguatemi.

Hoje tem preview da mostra Super Colina. Na Galeria Logo.

Eduardo Cunha se reúne, hoje, com as principais lideranças parlamentares do agronegócio e membros da Frente Parlamentar da Agropecuária. Se a conversa for boa, ele pode obter apoio da bancada.