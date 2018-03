Laís Bodanzky e Luiz Bolognesi lançam, na segunda, o livro Cine Tela Brasil e Oficinas Tela Brasil. No MIS.

Marco Antonio Villa autografa, segunda, novo livro. Na Cultura da Paulista.

Celso Kamura arma evento, terça, em comemoração ao aniversário de 11 anos do salão. Com sorteio de viagem, com acompanhante, para o Explora Atacama.

Amanhã tem cachorrada@Patio. No Higienópolis.

É terça o jantar de aniversário da Câmara Portuguesa. Na Fecomércio.

E o Brasil ganhou seu primeiro livro sobre câncer infantil. Editado pelo Dr. Sidnei Epelman. Foi lançado ontem, em Brasília.

A “Black Friday”, tudo indica, pegou mesmo todo mundo. Ontem, até corretoras de câmbio davam desconto na compra de dólares, euros e libras a quem fosse viajar.