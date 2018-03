Deu no The New York Times. O arquivo pessoal de Gabriel García Márquezfoi comprado pelo Harry Ransom Center, da Universidade do Texas. Ironia: o escritor era proibido de entrar nos EUA.

Ionice Silva recebe para jantar beneficente em prol do instituto Ressoar Solidário. Hoje, no Espaço Rosa Rosarum.

Sheila e Fernando Dryzun pilotam almoço, hoje, na Forneria San Paolo do JK Iguatemi.

Abre hoje o Fórum Mundial de Bienais. Com palestra de Peter Osborne. No Auditório Ibirapuera.

É amanhã o vernissage da exposição de Gloria Coelho na Casa Electrolux.

Também amanhã é a entrega do Prêmio Design MCB. No Museu da Casa Brasileira.

Entreouvido, ontem, de um são-paulino: “A Arena Palestra tem mesmo de contratar superstars como Paul McCartney. Porque se depender do Palmeiras para dar show…”