Ciro Lilla, da Mistral, recebe o Beaujolais Nouveau da casa Joseph Drouhin. Hoje.

A cidade de Marrakesh, no Marrocos, está sediando o Business Trip organizado pelo Lide, de João Doria. No Lide Internacional, Luiz Furlan.

O Shopping Cidade Jardim inaugura, dia 24, seu Food Hall.

Maílson da Nóbrega lança o livro O Acaso Favorece Quem se Prepara. Dia 25, na Saraiva do Shopping Pátio Paulista.

A crise hídrica no Brasil e seu gerenciamento no Estado é o tema do seminário da Abes-SP. Dia 2, no Espaço Técnico Cultural do Crea-SP.

Consta que a deleção premiada dePedro Barusco, braço direito do diretor da PetrobrásRenato Duque, está deixando gente que fez negócio com a estatal na África de cabelo em pé.