Kabalan Frangieh, cônsul-geral do Líbano, comemora os 71 anos da independência do país. Dia 25, no Clube Monte Líbano.

José Álvaro Moisés lança o livro O Congresso Nacional, os Partidos Políticos e o Sistema de Integridade. Dia 24, na Sala de Eventos do IEA.

Silvia Furmanovich mostra, hoje, coleção de 50 peças exclusivas inspiradas na sua passagem pelo Japão. Com jantar na casa de Raquel Silveira, no Jardim Europa.

Abre hoje a pop up store de Pedro Lourenço e Adriana Bittencourt. No Shopping Iguatemi.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Lethicia Bronstein, Valdemar Iódice e Fause Haten serão homenageados pela Artefacto do D&D. Hoje.

Julien Porisse abre mostra na Sérgio Caribé. Hoje.

E aproveitando o aumento de 200% no número de brasileiros estudando na Universidade de Miami nos últimos quatro anos,Thomas LeBlanc, reitor da instituição, estará em SP hoje. Para evento no Hotel Intercontinental.