Aécio será centro de evento tucano no teatro do Conjunto Nacional, amanhã. Para discutir os rumos do PSDB.

João Afonso e Kitty Assis dão jantar em homenagem a Titia Vellenga, da Tefaf.

Guilherme Magaldi Netto e Karla Osório Netto armam jantar para colecionadores. Hoje, em Brasília.

Affonso Celso Pastore lança livro. Hoje, na Cultura do Shopping Iguatemi.

O Grupo Eternit afirma que a propriedade/uso da marca se dá de forma distinta nos países em que a empresa atua.

Kaká prestigia, hoje, a Pink Women’s Cup, de golfe. Parte da renda do evento será revertida à Creche Baroneza de Limeira.