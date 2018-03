Lenny Niemeyer e Laly Mansur armam desfile na Casa Jereissati. Terça-feira.

Beny Schmidt toma posse, hoje, na Academia Brasileira de Letras de Araraquara.

A agência #HoyTiene e a TNT Energy Drink fazem a segunda edição da festa Gringaiada, com o DJ Zé Pedro mais Leo Cury, Beto Chuquer e Marcelo Botelho. Hoje, no Espaço Mega Eventos.

Fernando Grostein Andrade participa do Igniting Innovation Summit on Social Entrepreneurship, realizado pela Universidade de Harvard. Amanhã.

Abre hoje, para convidados, a exposição Hello Kitty 40 anos. No Shopping D&D.

Helena Rizzo recebe, amanhã, para a última edição de 2014 do projeto Sol Sunday Sessions, com show de Marina Lima e Bruno Kayapy. No restaurante Manioca.

Empresário à beira de um ataque de nervos ante a indefinição no Ministério da Fazenda se organiza para fundar o MFM: Movimento do Fica Mantega.