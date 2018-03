Fábio Caramuru e Marco Bernardo abrem a turnê nacional Brasil em Dois Pianos. Hoje, com apresentação no Museu da Casa Brasileira.

A galeria Luciana Brito inaugura exposição de Thomaz Farkas. Amanhã.

A Ausländer Halloween Party encerra a semana de moda paulistana. Hoje, no Grand Metrópole.

Luciano Huck revela seu lado empreendedor em evento da Endeavor e Ernst & Young. Dia 13, no Hotel Unique.

A fala de Dilma, com Mercadante ao lado, ontem, mexeu com os nervos do mercado. Ela vai “dobrar a aposta” na atual política econômica?