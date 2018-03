A Parte – feira de arte contemporânea – abre hoje, para convidados. No Paço das Artes, na USP.

Fernando Alonso entregará, nesta sexta-feira, no Autódromo de Interlagos, bolsas de estudo para cem universitários. Ao lado do presidente do Santander Brasil, Jesús Zabalza.

Já o brasileiro Felipe Massa vai leiloar réplica customizada de seu capacete do GP Brasil hoje, em evento da Martini. Em prol do Hospital Infantil Darcy Vargas. No Nacional Club.

Sig Bergamin lança livro. Sábado, no Hotel Fasano da Fazenda Boa Vista.

Darth Vader e seus soldados são convidados da fila A do desfile da Triton, hoje, no Parque Cândido Portinari. As armaduras são as originais da saga – vieram diretamente da Disney para o SPFW.

Acontece hoje a cerimônia de entrega do Prêmio Trip Transformadores. No Auditório Ibirapuera.

Alice Ferraz comanda novamente o QG do F*hits, na suíte presidencial do Hotel Unique, durante a semana de moda.