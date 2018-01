Carlos Miguel Aidar lança duas revistas hoje: a Portão 7, para associados, e a SPFC Inside, que traz Kakána capa e entrevista especial com Muricy Ramalho. No Camarote Unyco.

Simon Elliott, da canadense Butterfield & Robinson, estará no Brasil na próxima semana. Recepcionado por Marcia Lucas.

O Studio W, de Wanderley Nunes, abre sua primeira unidade em Ribeirão Preto.

Agnelo Pacheco é o mais novo integrante do Hall da Fama da Academia Brasileira de Marketing.

É hoje a festa de Halloween no Le Rêve Club.

Acontece hoje o Baile do Simoninha, com participação especial de Luiza Possi. No Terra da Garoa.

Também hoje, Luan Santana apresenta o show O Nosso Tempo é Hoje. No Espaço das Américas.

Adriana Falcão lança o livro Queria Ver Você Feliz, publicado pela Intrínseca. Hoje, na Saraiva do Shopping Pátio Paulista.

Em lugar de restaurantes, o SPFW vai investir em food trucks. Serão seis carrinhos de sanduíches, crepes e paella, além de bar itinerante com vinhos argentinos.