Fernando Haddad pedala hoje com o americano Gary Fisher– um dos inventores do Mountain Bike. Do Centro Cultural à Prefeitura.

A Coca-Cola Jeans abre a semana de moda com desfile na Casa Fasano. Domingo.

Abre hoje, na Galeria Marilia Razuk, mostra em homenagem a Amilcar de Castro.

João Lara Mesquita lança o livro A Saga do Mar Sem Fim. Dia 5, no JK Iguatemi.

As galerias Fortes Vilaça e Mendes Wood DM abrem, hoje, duas mostras paralelas do artista Guillermo Kuitca.

Também hoje a Mendes Wood inaugura a expo A Imaginação é um Ato de Liberdade, de Anna Bella Geiger.

Cris Conde expõe pinturas na Urban Arts. Abre hoje, na Vila Madalena.

Alexandra Loras, consulesa da França, recebe convidados em sua casa, hoje. Para apresentar o bufê de luxo francês Potel et Chabot.

Elza Soares apresenta o espetáculo A Voz e a Máquina. Hoje, no Cine Joia.

Usando a margem de erro das pesquisas, o comércio paulista ficou confortável em antecipar o Natal para… agora. Quer conter uma piora nas vendas.