Camila Klein encara uma nova empreitada na carreira. Vai customizar jatos particulares e barcos de luxo.

Abre hoje a exposição Blumenfeld Studio. Na Faap.

A FGV-SP lança, hoje, prêmio destinado a revelar formas inovadoras de se ensinar Direito no País.

O JK Iguatemi comemora a chegada do verão com desfile das marcas Pop Up Store, Track & Field, Spezzato e Rosa Chá. Inaugura hoje.

Silvia Ruiz e Selma Daffré abrem exposição na Galeria Gravura Brasileira. Hoje.

É hoje o lançamento do livro Laura Lima On_Off. Na Livraria da Vila da Fradique.

Johanna Baudou e Jessica Rosen abrem mostra no Shopping Eldorado. Hoje.

O designer Rodrigo Massot inaugura seu corner de joias. Hoje, na loja de Helena Mottin, no Itaim.

O restaurante Satay, em parceria com o Barê, armam a noite Intercâmbio de Mixologistas. Hoje, no Satay.

Ao saber que a internação de Alberto Youssef se deu por desnutrição, um conhecido empresário saiu-se com esta: “Pode ter tido crise de abstinência das… verdinhas”.