O professor Affonso Celso Pastore lança Inflação e Crises – o Papel da Moeda. Dia 13, na Cultura do Iguatemi.

É hoje, no Espaço Infînitto, o Baile do Zé Ruela, com show de Mart’nália.

O Museu da Casa Brasileira recebe, hoje, o Slow Art, em homenagem a Lina Bo Bardi.

A OSB faz concerto com Albrecht Mayer, primeiro-oboísta da Filarmônica de Berlim. Hoje, no Municipal.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Ancord avisa: não é dela o lembrete enviado às corretoras nacionais sobre o funcionamento do circuit breaker. E mais: vai tomar providência contra os autores.