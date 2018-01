Rodrigo Teixeira e Maria Raduan armam pré-estréia do filme Tim Maia, de Mauro Lima. Segunda, no Cinemark do Shopping Eldorado.

Penna Prearo abre expo Portal de Alice em Atlantis. Hoje, na Galeria Lume.

Eliane Gamal Mesquita apresenta hoje, durante brunch, coleções da Armani Casa, Danielle Kieffer e Gáston y Daniela. Na Safira.

É com um jantar para mil convidados que a sociedade de senhoras do Sírio-Libanês comemora, hoje, o Dia do Médico (celebrado no último sábado). Vai entregar homenagem a 26 doutores, entre eles o pediatra Antranik Manissadjian, que trabalha há 50 anos no hospital.