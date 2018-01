Martha Medeiros repete parceria com Helena Bordon e exibe coleção. Hoje, na Rua Melo Alves.

Paulo Markun lança, amanhã, dois volumes da série Brado Retumbante. Na Saraiva do Pátio Higienópolis.

A Topshop arma coquetel de lançamento da coleção Marques’Almeida. Hoje, na loja do JK Iguatemi.

Também hoje é a abertura da expo Orais, direis, ouvir cores!, de Celso Orsini. Na Galeria Mônica Filgueiras.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fernanda Suplicy recebe convidados para coquetel por ocasião do Yes Wedding. Hoje, na suíte presidencial do Hotel Unique.

Em comemoração ao Dia do Macarrão, a KitchenAid pilota aula com o chef Manuel Coelho, no restaurante Sensi. Hoje, no Campo Belo.

Isabelle Borges abre mostra. Hoje, na Galeria Paralelo.

Rafael Murió já está em Paris. O artista plástico foi convidado pela Feira Internacional de Arte Contemporânea para expor uma de suas obras no Carrousel du Louvre a partir de sexta. Curiosamente, escolheu uma tela chamada…Le Coq Vigilant.