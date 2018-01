Maria Bethânia canta no Teatro Net SP. Hoje e amanhã.

A Galeria Bolsa de Arte abre a mostra Bordados, de Lia Menna Barreto. Hoje.

Tem desfile de Giorgio Armani hoje. No Shopping Cidade Jardim.

Edney Silvestre lança Boa Noite a Todos. Hoje, na Livraria da Vila do JK Iguatemi.

O mercado não gostou de ouvirDilma insistir, no debate da domingo, na Record, que a Petrobrás é a maior empresa da América Latina. No fechamento do mercado ontem, ela valia US$ 97 bilhões e a Ambev, US$ 104 bilhões.