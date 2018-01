Pascal Bruckner faz palestra no ciclo Fronteiras do Pensamento. Segunda-feira, no Teatro do Complexo Ohtake Cultural.

Paulo Rabello de Castro autografa O Mito do Governo Grátis. Segunda, na Cultura do Shopping Iguatemi.

Pedro de Santi pilota a palestra Uma Psicanálise do Ódio – As Desrazões da Paixão Política. Terça, na Casa do Saber.

Acontece amanhã a festa em comemoração de oito anos da revista Joyce Pascowitch. Na Fundação Ema Klabin, no Jardim Europa.

A Escola Superior do Ministério Público promove o Cine Escola – com a exibição do documentário A Lei da Água. Terça-feira.

Hoje, o Impostômetro da ACSP baterá a marca de R$ 1,3 trilhão. Mais precisamente, às 12h15. No ano passado, essa soma só foi alcançada no dia 30 de outubro.