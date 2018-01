Jason Samuels Smith e Jarbas Homem de Melo estarão no Brasil International Tap Festival. De hoje a domingo, no Cinque Sensi.

O Escritório Comercial do Peru realiza a segunda edição do Peru Moda Brasil. Hoje, no hotel Unique.

Também hoje tem exibição gratuita de Insubordinados, longa-metragem de Edu Felistoque, escrito e interpretado por Silvia Lourenço. No Clube Flamingo.

Os bancos trabalhavam, anteontem, com diferença de cinco pontos paraAécio – que caiu para um ponto, ontem. A oscilação abrupta deixou o mercado perdido.