O historiador José Murilo de Carvalho, mais novo doutor honoris causa da Universidade de Coimbra, recebe a honraria dia 28 de fevereiro, repetindo os feitos de FHC, em 2005, e Lula, em 2011.

A Vale comemora: dois de seus vídeos institucionais criados pela Conspiração Filmes ganharam troféu Golfinho de Prata no Cannes Corporate Media & TV Awards.

Dib Carneiro lança livro, segunda-feira, na Saraiva do Shopping Higienópolis.

Mônica Sousa está em Cannes, onde participa da MipCom – feira de audiovisual. Na bagagem, personagens da Mônica Toy, que pretende levar a mercados internacionais.

Alex Atala ministra a oficina Do Mato pra Mesa na Folia Gastronômica de Paraty. Dia 15 de novembro.

Acontece segunda a cerimônia do Prêmio Bibi Ferreira, que contempla os melhores espetáculos e profissionais do teatro. No Teatro São Pedro, na Barra Funda.

Um ano de projeto depois, a grife Jean-Vier abre seu primeiro quiosque no Brasil. No shopping Cidade Jardim.

E Dilma antecipou a comemoração do Dia da Criança. Encontrou o neto, Gabriel, ontem, após cumprir agenda em Porto Alegre.