Vai ter rua fechada no Dia da Criança em São Paulo. A Mini U.S. conseguiu permissão da Prefeitura, por algumas horas, para que os pequenos esmerilhem seus skates na Rua Normandia, em Moema. Com direito a customização do equipamento.

O DJ irlandês Peter Power toca com Carla Garfeld, Jan Soisalo e Mau Gessulli. Hoje, na Casa 92.

A Mercedes-Benz recebe convidados para festa. Hoje, no Club A.

Gloria Coelho ministra o workshop Iniciando no Universo da Moda. Amanhã, na Casa Electrolux.

A dupla Palavra Cantada apresenta show em comemoração aos 20 anos de carreira. Amanhã, no HSBC Brasil.

Estreia amanhã a peça Frida y Diego. No Raul Cortez.

Também amanhã acontece apresentação do espetáculo As Aventuras de Dom Quixote, pela série Tucca Aprendiz de Maestro. Na Sala SP.

Bruno Miguel abre a exposição Todos à Mesa. Amanhã, na Galeria Emma Thomas, nos Jardins.

Correção: o concerto de Richard Galliano no Brasil acontece quarta-feira, na Sala São Paulo.