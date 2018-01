Fernando e Ricardo Whately lançam o Stey, novo app para vídeos. Hoje, em festa nos Jardins.

O Instituto Olga Kos arma coquetel de lançamento do livro de Jacob Klintowitz. Hoje, na Cinemateca, na Vila Clementino.

Abre hoje a mostra Em Busca de um Novo Mundo, de Beatriz de Carvalho. No MuBE.

Judith e Henrique Rosenhek recebem, hoje, na L’oeil da Praça Benedito Calixto, Cláudia Dorneles. Para curso de jardinagem.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O comando de campanha de Dilma investe pesado no Twitter para ampliar a vantagem da candidata no Nordeste neste segundo turno.

Ontem, a cada dois minutos, postagem no @dilmabr fazia alusão aos “feitos do PT” na região – e à elitização do PSDB.