Paula Ferber exibe parceria com Ucha Meirelles. Hoje, no Shopping Iguatemi.

Anna Maria Maiolino inaugura a exposição Ponto a ponto. Hoje, na Galeria Luisa Strina, no Jardins.

Antônio Mendes, da Nasha Cosméticos, e Marco Antonio de Biaggi lançam a marca de esmaltes Urbanik. Hoje, no MG Hair.

David Bastos e o chef de Cave de Perrier-Jouët, Hervé Deschamps, pilotam jantar harmonizado. Hoje, nos Jardins.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Lacoste abre, hoje, nova loja no Iguatemi.

O Hotel Fasano Las Piedras vai receber o Punta Del Este Food & Wine Festival 2014. Sábado e domingo.

Camila Toledo recebe a diretora criativa Lilly Berelovich – para lançar o Fashion Snoops. Hoje, no Shopping Cidade Jardim.

As fotos da Casa Tpm, publicadas ontem, eram do fotógrafo Ali Karakas.

A Galeria Jaqueline Martins apresenta a mostra coletiva Abrakadabra. Hoje.

Renata Mellão inaugura, hoje, nova sede do A Casa Museu do Objeto Brasileiro, com projeto de Luiz Fernando Rocco. Em Pinheiros.