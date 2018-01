A Casa das Artes Galeria, de Marta Veloso de Souza, abre exposição com obras de Fernando Araújo. Hoje.

Também hoje acontece a Afternoon Party, no bar Secreto da Absolut Elyx – na Cidade Matarazzo.

A festa Fervo comemora dois anos com show de Chitãozinho & Xororó. Hoje, no Clube Pinheiros.

A Choix pilota lançamento de joias de Karin Reiter inspiradas nas obras de Escher. Hoje, no Jardim Paulistano.

Gian Gerbelli faz pocket show, hoje, na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi.

Amanhã estreia o musical Os Boêmios de Adoniran. No HSBC Brasil.

Acontece, terça, a abertura de duas exposições de Lina Bo Bardi no Sesc Pompeia.

Também na terça, a Editora Cobogó lança o livro Resistência da Matéria, de Rodrigo Andrade. Na galeria Millan.

O Museu Felícia Leirner, de Campos do Jordão, acaba de ampliar seu acervo – com a escultura Maternidade, de 1952, adquirida pela instituição por meio da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo e da ACAM Portinari. A peça já pode ser conferida pelo público visitante.