Fernando Andrade comemora os cinco anos da produtora Spray, hoje, na ApArt, com um pocket show de Seu Jorgee pré-estreia da exposição de André Gola.

Produzida pela Toriba Editora, a edição platina do livro 1283 – sobre a vida e a carreira de Pelé – estará exposta em coquetel de comemoração dos 38 anos da livraria FreeBook para convidados. Hoje.

Rodrigo Edelstein faz intervenção na loja de Giuliana Romanno. Hoje, nos Jardins.

Sabrina Parlatore recebe o cantor Jairzinho para o show De Gershwin a Tom Jobim – hoje, no Terraço Itália.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Jack Vartanian lança linha de joias, em parceria com a Sony, em sua flagship, nos Jardins. Também hoje.

O chef Píer Paolo Picchi inaugura, amanhã, o Picchi, seu novo restaurante italiano. Na Oscar Freire.

A corrida ao governo do Mato Grosso do Sul inova: ganhou santinhos em braile. Ideia de Delcídio Amaral, do PT.