Após o show em Los Angeles, no Hollywood Bowl lotado, na noite de segunda-feira, Caetano Veloso recebeu no backstage Lyoto Machida, lutador de MMA citado na sua letra A Bossa Nova É Foda.

Carolina Dieckmann participa de lançamento da Les Lis Blanc. Hoje, na Oscar Freire.

Hoje também tem lançamento do livro Não Contém Glúten Nem Lactose, do Spa Lapinha. Na Cultura do Iguatemi.

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras acaba de fechar uma parceria com a Operação Sorriso. Juntas, vão fazer cirurgias em milhares de crianças com lábio leporino e fenda palatina.