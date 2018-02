O site do Comitê Rio 2016 acaba de colocar à disposição a versão online do Guia Escolar Paralímpico. Para facilitar o acesso dos educadores ao Movimento Paralímpico.

Alice Tourbier, da família fundadora da Caudalie, faz palestra e comanda degustação de vinhos Chateau Smith Haut Lafitte. Hoje, no Iguatemi.

Maria Zilda Araújo abre sua casa para jantar seguido de leilão em prol da Credipaz, de Lorian von Fürstenberg. Na ocasião, serão leiloados mais de 50 lotes, entre eles prêmios de Cartier, Chanel, Izabel Esteves e Ricardo Almeida. Quinta-feira, no Jardim Guedala.

Camila Piccini e Vera Simão recebem, hoje, para o lançamento da Casar SP, no Lounge One do JK Iguatemi.

Didi Wagner autografa o guia Minha Nova York – na Livraria Cultura do shopping Iguatemi. Hoje.

Galeria Almeida e Dale fazem coquetel de abertura da exposição Guignard – Sonhos e Sussurros, com curadoria de Denise Mattar. Também hoje.