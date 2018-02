Será lançado, segunda, o documentário Raízes do Brasil– um alerta retratado por obras de Bia Doria sobre a necessidade da preservação da biodiversidade. No Cinemark do Cidade Jardim.

O chef Franco Ravioli comanda o Festival da Alcachofra, que começa na segunda, nas duas unidades da Pizza Bros.

Luisa Moraes é anfitriã da noite Brasil no Bar Secreto. Hoje, na Cidade Matarazzo.

A Galeria Vilanova celebra, hoje, a chegada da primavera – com a exposição Entre Flores e Entrelinhas, de Virgilio Neves e Vitor Azambuja.

Tem lançamento, hoje, do blog Cláudia Matarazzo Sem Frescura. Que também atenderá, em seu formato, a deficientes visuais.

Abre hoje a exposição Música & Cinema: O Casamento do Século? – no Sesc Pinheiros.

O Itaú Cultural abre exposição retrospectiva do cartunista Laerte. Hoje.

E a School Of Life faz o 1º Sermão Secular de 2014, amanhã, com Wellington Nogueira– fundador da ONG Doutores da Alegria.