Atenção pequenas fashionistas: Suri Cruise deve chegar hoje ao Brasil. Na comitiva do papai Tom, que vem para o lançamento de Operação Valquíria.

Uma única obra do artista plástico mexicano Damián Ortega, que atualmente expõe no Centre Pompidou, em Paris, irá ocupar o Galpão Fortes Vilaça. A exposição acontece em março

A Sociedade de Cultura Artística abre na segunda-feira venda das assinaturas para a temporada deste ano. Os preços das séries variam entre R$700 e R$1.500. E os concertos serão na Sala São Paulo.

O ator e diretor Cacá Carvalho inaugura, amanhã, com um Sarau Cênico aberto ao público, a sede da Casa Laboratório para as Artes. Na Barra Funda.

A turma do condomínio de Iporanga, no Guarujá, vai suar a camisa no fim de semana. Baixam para dar uma aula na Cia. Athletica, montada por lá, os campeões de boxe Miguel de Oliveira e Duda Yankovich.

No melhor estilo “filho de peixe lagartixa não é”, Dudu, filho de Juscelino Pereira, assume o comando do Zena Caffé. Que será inaugurado hoje, nos Jardins.

Com a crise apertando em Hollywood, o ator Val Kilmer decidiu mudar de ramo. Vai se candidatar ao governo do Estado do Novo México. Com o apoio de Arnold Schwarzenegger.

A coisa tá mesmo brava. Márcio Lacerda, prefeito de Belo Horizonte, baixou decreto exigindo que todos os funcionários de segundo e terceiro escalão passem por testes psicológicos. Do que se deduz não haver dúvidas quanto à sanidade mental do primeiro escalão…

