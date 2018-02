Carmo Sodré Mineiro pilota, dia 7 de outubro, o tradicional jantar beneficente da Artesol. No Shopping JK.

Perrier-Jouët e Beatriz Yunes Guarita convidam para almoço em torno de Vik Muniz. Para comemorar a edição limitada da garrafa Belle Epoque Rosé, criada pelo artista. Quinta, nos Jardins.

A Insight Comunicação lança a biografia de Sobral Pinto, do hsitoriador Márcio Scalercio. Hoje, no Rio, e dia 24, em São Paulo – na Mackenzie.

Renata Queiroz recebe para celebrar parceria entre a Shop2gheter e o estilista Sandro Barros – seu sócio. Hoje.

O HBS Club of Brazil recebe para conferências, amanhã, no auditório do Banco Santander.

O Festival Curta Santos abre sua 12ª edição, com 30 filmes, e homenagem a Tata Amaral. No teatro do Sesc, em Santos. Hoje.

Em encontro com André Sturm, do Belas Artes, e representantes do governo e do metrô, Mara Gabrilli propôs acrescentar Belas Artes à estação Paulista do metrô. Para ajudar a identificar o lugar da parada – quase na porta do cinema.