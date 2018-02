Wilson Simoninha se apresenta no Terra da Garoa, com seu novo projeto, Baile do Simoninha. Participação especial de Negra Li. Hoje, no centro.

Também hoje tem show da dupla Ângela Maria e Cauby Peixoto. No Teatro J. Safra.

O Consulado Geral dos EUA e o Sesc armam brunch de apresentação do Programa Planejamento Estratégico para Administradores Culturais – a ser ministrado, em novembro, pela National Arts Strategies. Segunda.

Não é mera coincidência. O número do candidato a deputado estadual tucano Coronel Telhada é… 45190.