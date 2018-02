Giovana Dias e Chris Pitanguy recebem convidados em seu ateliê. Hoje, no Jardim Paulistano.

É amanhã a pré-estreia da peça Callas, com Claudia Ohana, Cássio Reis e direção de Marília Pêra. No Teatro Itália, no centro.

Também amanhã, Mary del Priore lança e autografa o livro Do Outro Lado – A História do Sobrenatural e do Espiritismo. Na Livraria da Vila da Alameda Lorena.

E a comemoração dos 25 anos da Heads Propaganda terá palestra de Kofi Annan, secretário-geral da ONU de 1997 a 2006. Dia 25, no Copacabana Palace, no Rio.