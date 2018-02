Para coquetel com direito a bate-papo com Costanza Pascolato e Consuelo Blocker, os convidados da blogueira Dani Carvalho comparecem hoje à loja da Salvatore Ferragamo no Shopping Cidade Jardim.

Paula Chequer Cambur e Luciana Gebara Efeiche pilotam ação em prol da ONG Acredite – Amigos da Criança com Reumatismo, criada por Ana Feffer.Hoje, na Oficina Gastronômica.

O Santander, patrocinador do filme Rio, Eu te Amo, arma sessão especial hoje. No JK Iguatemi.

O Ibdfam promove, de quinta a sábado, o VI Congresso Paulista de Direito de Família. No campus Indianópolis da Unip.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Giovanni Gasparini, professor da Christie’s Education de Londres, dá palestra, hoje, na Christie’s SP.

Carla Pernambuco lança o livro Diário da Cozinheira. Na Cultura do Iguatemi. Hoje.

E Maria Bonomi recebeu o título de cidadã paulistana. Iniciativa do vereador Andrea Matarazzo.