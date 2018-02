A Bang & Olufsen abre loja-conceito no Shopping Cidade Jardim. Em outubro.

Gabriela Costa abre mostra. Hoje, na Galeria des Arts.

A Casa 92 recebe os projetos Shout It Up, Amor Líquido e Jackie Brown. Hoje, no Largo da Batata.

A ‘geração de prata’ do vôlei se reúne para partida 30 anos após a conquista da medalha nos Jogos de Los Angeles. Domingo, no Aterro do Flamengo, contra a seleção brasileira de vôlei sentado.

Eduardo Giannetti, conselheiro de Marina, confirmou presença em simpósio do Gartner, no qual será palestrante. O evento começa dia 27 de outubro – logo depois do segundo turno. Dúvida cruel: se a ex-ministra vencer, será que ele vai?