Sem Hebe Camargo, seu sofá anda passeando. Depois da SPFW, Viaduto do Chá, ele aterrissa, no fim de semana, em Guarujá. A ideia do projeto itinerante é que todos possam sentir, pelo menos uma vez na vida, o gosto da fama.

Gilberto Kassab vai roubar a cena hoje no programa do DEM. Assinado pelo marqueteiro Gonzalez, da GW.

Em tempos de crise, a Maison Valentino optou por democratizar seu desfile. Transmitido ontem de Paris, em tempo real, para suas boutiques-top.

O sucesso gospel evangélico Pó Parar Com o Pó foi o escolhido por Caetano Veloso como hit-futuro do carnaval baiano.

Aos saudosos dos Los Hermanos, Rodrigo Amarante põe abaixo qualquer expectativa sobre o retorno do grupo. Sobre o show que fazem no festival Just a Fest, em março, no Rio e em São Paulo, é categórico: “É um show isolado”.

O presidente russo Dmitry Medvedev foi flagrado usando um ciber-relógio no pulso. O modelo, de gosto mais que duvidoso, foi avaliado em U$ 120 e é produzido na China.

Quem deve estar torcendo contra José Sarney na presidência do Senado é Hugo Chávez. O senador maranhense comanda, no Congresso, a campanha contra a inclusão da Venezuela no Mercosul.

Parece piada mas não é. Sabe qual é o nome do escolhido por Obama para modernizar a tecnologia de informação na Casa Branca? Lyle…McIntosh. Não consta que Bill Gates tenha reclamado.

