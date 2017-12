Marineiros garantem: o programa de governo que Marina anuncia hoje é o mesmo que foi lido e aprovado por Eduardo Campos.

O vídeo do programa Reduza e Compense CO2, do Santander, já alcançou mais de um milhão de visualizações no YouTube. Ele retrata, de forma irreverente, o fim do mundo… causado pela falta de cuidado com o planeta.

Letícia Genesini lança o livro Espaços Interativos. Dia 1º, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.

Nizan Guanaes e sua agência Africa estão a todo vapor. Trabalham em nova campanha para a Casa da Mulher, de Valéria Baraccat. Sabrina Sato e Adriane Galisteu participam da ação de combate ao câncer, fotografadas por Fernando Louza.

A Caixa Cultural São Paulo apresenta, de hoje a 28 de setembro, a exposição fotográfica Olhar de Uma Época – O Edifício Sé Sob a Lente de Becherini. Que conta a história da sede da CEF.